Non tutti sanno che sta per arrivare una nuova versione della Model 3 di Tesla, un progetto che secondo alcuni insiders sta durando da più di un anno.

Il primo leak è stato quello di Electrek, che all’interno del suo approfondimento spiega che le nuove Model 3 presenteranno alcune features molto importanti: come le nuove celle M3P LFP della società cinese Contemporary Amperex.

Le nuove batterie di “CATL” consentiranno alle nuove Model 3 un’autonomia più lunga, riducendo anche i costi di produzione dato che secondo recenti analisi sarebbero anche più facili da produrre.

Ancora non è stato dichiarato nulla riguarda la sicurezza di queste nuove celle LMFP, l’unica cosa che si sa è che conterranno “elementi metallici non presenti negli LMFP“, secondo Elektrek.

Ma non è ovviamente l’unica cosa che cambierà: si parla infatti di un volante steer-by-wire ridisegnato, nuove luci a LED a matrice e una telecamera aggiornata. Alcuni rumors non verificati parlano anche di sedili ventilati, illuminazione ambientale e casse potenziate.

Le nuove batterie saranno adeguate?

Non tutti hanno preso con piacere la notizia che le nuove batterie saranno le M3P LFP, ma in linea generale sembra che quasi tutti gli utenti abbiano concordato con la scelta di Tesla.

L’unica cosa che rimane da chiarire è il costo di queste batterie elettriche importate in Europa. Sono molti infatti gli automobilisti che cercano auto elettriche che possano essere acquistate tramite incentivi, e non è detto che questo modello potrebbero rientrare in questo ambito.

Ma nonostante questo, Tesla continua ad essere uno dei produttori più acclamati e rivoluzionari nel campo automobilistico, e continua a crescere ogni anno incrementando le vendite dei propri modelli elettrici.