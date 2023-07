Mercedes, la nota casa automobilistica, si prepara a lanciare la sua nuova e lussuosa monovolume. Protagonista di un restyling totale, sia dal punto di vista stilistico , sia strutturale. Il veicolo denominato EQV, e una monovolume al 100% elettrica, con nuove ed importanti novità. La vettura farà il suo lancio ufficiale probabilmente entro la fine del 2023.

Tuttavia, è probabile che il van di lusso, verrà presentato ufficialmente in occasione dell’ IAA Mobility di Monaco, ovvero si tratta della manifestazione presentata come un vero e proprio salone dell’automobile, conosciuto a livello mondiale. Durante l’evento infatti, in genere, i più grandi marchi presenzieranno al fine di comunicare il lancio di nuovi progettti, informare di eventuali news, aggiornamenti e molto altro ancora. Insomma, un evento unico per gli appassionati del settore e un grande punto di incontro per tutte le aziende.

Mercedes: Le novità del modello EQV

Dal punto di vista stilistico, la vettura mostra, fin da subito, alcune modifiche rispetto alle versioni passate. :

Luci a LED Multibeam ;

Nuovo logo Mercedes i n formato tridimensionale , mai stato utilizzato prima di questo momento e per nessuna vettura;

Vista posteriore con luci in LED;

Nuovi cerchi in lega da 17 a 19 pollici

Nuove colorazioni disponibili, prese tate con denominazioni personalizzate, come: Kalahari Gold Metallic, Higthdtech Silver Metallica, Sodalite Blue Metallic, Alphine Gray e Vintage Blue

Gli interni e nuove caratteristiche struttirali

2 display interni da 12.3 pollici ognuno. Con sistema di intrattenimento MBUX, grazie al quale è possibile accedere alla navigazione satellitare, allo stereo, connettersi , personalizzazioni colore delle luci con 64 opzioni disponibili;

Assistente voce “ Hey Mercedes”;

Una lista di Sistemi di sicurezza e di Assistenza alla guida;

PowerTrain elettrico da 204 CV;

Batteria da 66 Kwh;

Autonomia massima di 363 km.

Probabilmente disponibile in vendita all’inizio dell’anno prossimo, ancora non si hanno informazioni certe circa il prezzo della nuova vettura targata Mercedes.