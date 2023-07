Android Auto, ecco il nuovo aggiornamento 10.1 per tutti

Passa il tempo ma a quanto pare il leader incontrastato in auto tra le piattaforme utili resta sempre Android Auto.

Come Google aveva promesso, sono stati tanti i miglioramenti apportati soprattutto nell’ultimo periodo, con l’aggiornamento alla versione 10.1 appena arrivato. Uno dei più grandi miglioramenti riguarda la modalità non disturbare, ma anche la modalità oscura. Sono stati risolti inoltre diversi problemi minori segnalati dagli utenti in fase di sviluppo.

Android Auto: tutte le cose che si possono chiedere all’assistente vocale

In molti dimenticano che Android Auto è utilizzabile anche con Google. Basta infatti dire “OK Google” per svolgere tutte le operazioni che sono elencate in basso: