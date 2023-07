Android Auto si aggiorna, grandi novità nella versione 10.1

Durante i giorni scorsi sono stati rilasciati i nuovi aggiornamenti per la piattaforma Android, ma anche per quella riservata al mondo delle auto. È infatti è arrivato ufficialmente Android Auto 10, nuova versione del sistema operativo che però non porterà Google a fermarsi. L’azienda infatti ha appena introdotto una nuova build in fase di test.

Quest’ultima è già disponibile per il download anche per coloro che non risultano registrati nella versione tester. Sarà tutto scaricabile mediante i file APK.

Android Auto, arriva la nuova versione 10.1: non cambia quasi nulla ma Google sta migliorando il sistema

Questa nuova versione di Android Auto 10.1 viene rilasciata senza alcun tipo di elenco delle modifiche, per cui sembra difficile a primo impatto capire cosa è cambiato. Quello che viene ipotizzato da tanti utenti è che Google si stia focalizzando attualmente su nuovi perfezionamenti che possano permettere agli utenti di avere un’esperienza ancora migliore. Bisogna infatti tenere conto che neanche Android Auto 10 ha portato così tante differenze.

Sembra ormai vicino però il completamento del lancio di Coolwalk, anche perché ormai quasi tutti gli utenti hanno ricevuto la nuova interfaccia.

Lo scorso mese di gennaio era stata annunciata questa nuova versione e in maniera graduale sta pian piano arrivando in tutte le auto. Sono diverse le possibilità che gli utenti possono utilizzare, come quella di aprire più applicazioni in contemporanea. Durante i prossimi giorni dovrebbero esserci grandi novità in merito, anche se bisogna stare attenti alle temperature. Diversi dispositivi hanno riportato infatti dei malfunzionamenti in seguito al grande caldo.