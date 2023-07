Mercedes CLE - altro che C Coupé e Cabrio, la nuova arrivata è un vero gioiellino

La Mercedes CLE è la nuova erede delle versioni a due porte delle Mercedes Classe C ed E (Coupé e Cabrio). Questa nuova aggiunta alla famiglia arriverà nelle concessionarie a novembre 2023, con un prezzo stimato di partenza di circa 65.000 euro per le versioni con tetto in lamiera e 75.000 euro per quelle con la capote in tela.

Mercedes CLE: le caratteristiche della nuova vettura

La Mercedes CLE, disponibile sia in versione coupé che cabriolet, è lunga 4,85 metri, 1 cm in più rispetto alla Classe E Coupé e ben 16 rispetto alla Classe C. Le sue dimensioni sono ben dissimulate da una linea filante ed equilibrata, con un design che combina sportività ed eleganza. Il frontale aggressivo, i fianchi snelli e la coda affusolata contribuiscono a creare un look dinamico e grintoso.

L’abitacolo della nuova Mercedes CLE è progettato per ospitare comodamente quattro persone e richiama da vicino quello della Classe C. La plancia è dominata da un display di 11,9 pollici che include il sistema multimediale MBUX con TikTok e l’app per riunioni Zoom. Il cruscotto digitale di 12,3 pollici, visibile dietro il volante sportivo a tre razze, ha una grafica moderna ed è ampiamente configurabile.

La gamma dei motori della Mercedes CLE è completamente elettrificata, con unità supportate da un sistema ibrido leggero da 23 CV. Le versioni disponibili al lancio includono la CLE 200 da 204 CV, la CLE 300 4Matic da 258 CV e la CLE 450 4Matic a quattro ruote motrici con un motore da 381 CV. Inoltre, è disponibile una versione a gasolio, la CLE 220 d, con un motore da 200 CV. Tutte le versioni sono dotate di un cambio automatico a nove rapporti e, su richiesta, è possibile avere tutte le ruote sterzanti.