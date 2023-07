WhatsApp, grandi modifiche con gli ultimi aggiornamento SHOCK

La grande costanza di WhatsApp nel proporre nuovi aggiornamenti per la piattaforma è disarmante. Nessuna applicazione sta infatti riportando così tante novità al suo interno come sta facendo la celebre piattaforma di messaggistica negli ultimi tempi. L’obiettivo è quello ovviamente di migliorare l’estetica della chat più famosa del mondo, oltre ad introdurre nuove funzionalità. Per questa motivazione gli utenti stanno apprezzando sempre di più il grande lavoro che c’è dietro, a maggior ragione dopo gli ultimi aggiornamenti.

Prima nella versione beta e poi all’interno di quella stabile, sono arrivati i frutti degli ultimi update. Da diversi giorni si sta parlando di quello che arriverà, con la grande novità dei canali che bolle ancora in pentola. Ricordiamo infatti che non è ancora arrivata in Italia siccome è disponibile solo in alcune parti del mondo. Per il momento però sono stati apportati diversi cambiamenti importanti, proprio come quelli che tutti conoscono.

WhatsApp si rinnova graficamente e introduce anche una nuova possibilità

Per quanto riguarda l’estetica, l’applicazione sta pian piano migliorando la piattaforma per Android. WhatsApp infatti sta introducendo per gli utenti del noto sistema operativo di Google la possibilità di fare affidamento su alcuni menu arrotondati. Anche la barra di navigazione sarebbe stata ridisegnata, in favore dello stile Material 3.

Una delle funzioni più interessanti però è quella che consente di inviare le immagini in alta definizione. Quando si scatta una foto e la si invia al proprio interlocutore, questa perde qualità. Da adesso tutto ciò non accadrà più selezionando il tasto in alto con la scritta HD.