Unieuro è sempre pronta a superare le dirette concorrenti nel lancio di nuove interessanti promozioni che permettono a tutti gli effetti di mettere le mani su alcuni top di gamma assoluti, ed allo stesso tempo riuscire a spendere cifre decisamente inferiori rispetto al normale listino.

Le occasioni del volantino spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, in questo modo gli ordini possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza vincoli legati alla regionalità degli stessi. Coloro che invece non volessero spostarsi dal divano di casa propria, potranno pensare di completare gli ordini sull’e-commerce, con la certezza di poter ricevere la merce direttamente al proprio domicilio.

Unieuro, gli sconti del volantino vi lasceranno a bocca aperta

Con il volantino di Unieuro gli utenti possono davvero pensare di avere la meglio con un risparmio veramente unico, fino al 30 luglio è possibile acquistare grandi prodotti al giusto prezzo, approfittando appunto del SottoCosto pensato per invogliare all’ordine dei migliori dispositivi in commercio. Gli utenti che oggi sono disposti ad investire ingenti somme per uno smartphone, possono accedere al bellissimo Samsung Galaxy S23, acquistandolo con un esborso finale di soli 799 euro (parliamo del modello da 128GB).

Riducendo la spesa complessiva si possono scovare altri prodotti ugualmente interessanti, come Redmi A1, TCL 408, Galaxy A53, Redmi Note 12 Pro o anche un Samsung Galaxy S22 FE, tutti con cifre che non superano i 450 euro. I dettagli del volantino sono disponibili anche qui.