Sony PlayStation 5, oltre 40 milioni di console vendute

Sony ha lanciato PS5 nel lontano Novembre 2020, dopo averla annunciata nel 2019, in un momento storico unico nel suo genere, un periodo che ha portato con sé importantissimi strascichi, come la scarsità di microchip, con scorte ridotte al lumicino in tutto il mondo.

Nonostante le moltissime difficoltà riscontrate, gli uomini di Sony, e tutti i partner coinvolti, hanno lavorato alacremente per cercare di appianare le difficoltà, riducendo il più possibile i tempi di attesa per una console, ed allo stesso tempo producendo più unità possibile, entro certi limiti ovviamente. Per innumerevoli mesi, più di quanti a Sony è piaciuto, la stessa azienda ha chiesto alla community di avere pazienza, che la luce in fondo al tunnel sarebbe presto arrivata.

Sony PlayStation 5, i numeri di vendita ufficiali

Tutto questo fino a qualche mese fa, quando Sony annunciò ufficialmente che le difficoltà nelle scorte erano finite, e che la vendita libera sarebbe iniziata sin da subito, nonostante l’aumento di prezzo. La richiesta del pubblico è stata elevata, e la conferma la riceviamo proprio oggi con il comunicato del raggiungimento delle 40 milioni di console PS5 vendute in tutto il mondo.

La next-gen è stata messa sul mercato con il maggior quantitativo di giochi di sempre, un catalogo che conta attualmente ben 2500 giochi pensati e progettati per PS5 (ovviamente cross-gen), individuando oggi il momento giusto per acquistare una nuova console, anche grazie agli ultimi lanci di Street Fighter 6, Diablo IV o anche Final Fantasy XVI.

L’aggiunta perfetta è stata la gamma di accessori, svelando così nuovi modi per personalizzare l’esperienza, con colori e sfumature a dir poco entusiasmanti, proprio grazie alle nuove colorazioni del DualSense o delle cover PS5. Lo sviluppo della console ha preso spunto dalle richieste della community, e per questo sono giunti a innovazioni importanti, come i grilletti adattivi di DualSense e PlayStation VR2.