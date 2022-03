Sony sta rinnovando il suo servizio PlayStation Plus, ampliando l’abbonamento esistente con due livelli di abbonamento aggiuntivi, ognuno con i propri vantaggi, tra cui l’aggiunta di giochi in streaming e scaricabili per PlayStation Now, oltre ai titoli classici della PlayStation originale, PlayStation 2, e PSP.

A partire da giugno, Sony offrirà tre livelli di PlayStation Plus: Essential, Extra e Premium. La versione Essential sarà effettivamente la PlayStation Plus che gli abbonati conoscono oggi, offrendo due giochi scaricabili mensili, archiviazione cloud e accesso al multiplayer online. PlayStation Plus Essential costerà 59,99 all’anno.

PlayStation Plus Extra costerà invece 99,99 euro all’anno e il Premium 119,99 all’anno, e saranno dei servizi che offriranno agli abbonati “una libreria che verrà regolarmente aggiornata“, secondo Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. Al momento del lancio, saranno inclusi titoli come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal.

Gli abbonati di livello premium avranno anche accesso ai giochi originali per PlayStation, PS2 e PSP, oltre a prove di gioco a tempo limitato.

In un’intervista con GamesIndustry, Ryan ha dichiarato: “Riteniamo che se dovessimo farlo con i giochi che facciamo ai PlayStation Studios, il livello di investimento che dobbiamo fare nei nostri studi non sarebbe possibile, e pensiamo che l’effetto a catena sulla qualità dei giochi che realizziamo non sarebbe qualcosa che i giocatori vogliono“.

Ecco i prezzi per ogni nuovo livello di PS Plus e cosa è incluso in ciascuno, secondo quanto riferito dal blog di Sony:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Due giochi mensili scaricabili

Sconti esclusivi

Archiviazione cloud per i giochi salvati

Accesso multiplayer online

Prezzo in Europa: 8,99 € mensili, 24,99 € trimestrali o 59,99 € all’anno.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Aggiunge un catalogo fino a 400 giochi per PS4 e PS5, inclusi i giochi del catalogo di PlayStation Studios e di editori di terze parti. I giochi nel livello Extra sono scaricabili per il gioco.

Prezzo in Europa: 13,99 € mensili, 39,99 € trimestrali o 99,99 € all’anno.

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Aggiunge fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui:

Giochi per PS3 disponibili tramite streaming cloud

Un catalogo di giochi classici disponibili sia in streaming che in download delle generazioni originali PlayStation, PlayStation 2 e PSP

Offre l’accesso allo streaming cloud per i giochi originali PlayStation, PS2, PSP e PS4 offerti nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui PlayStation Now è attualmente disponibile. I clienti possono eseguire lo streaming di giochi utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC.

In questo livello verranno offerte anche prove di gioco a tempo limitato, quindi si possono provare giochi selezionati prima di acquistarli.

Prezzo in Europa: 16,99 € mensili, 49,99 € trimestrali o 119,99 € annui.

Il servizio di abbonamento PlayStation Plus di Sony è stato lanciato nel 2010 e inizialmente offriva agli abbonati l’accesso a bonus digitali come giochi gratuiti, prove di gioco e altri vantaggi per 49,99 all’anno. Sony in seguito ha reso PlayStation Plus un requisito per il gioco online su PlayStation 4 e ha aumentato il prezzo di un abbonamento annuale a 59,99 nel 2016.