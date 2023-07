Google offre da sempre, con il suo marchio, una molteplicità di servizi e prodotti software a cui è possibile accedere sia attraverso dispositivi mobili, sia da PC.

Tra i prodotti di Google, ricordiamo la funzione Discover.

Google Discover è un servizio che si propone di mostrare tutte le notizie, news e avvenimenti vari che potrebbero interessare ai suoi utenti in base agli interessi ed ai comportamenti dimostrati. Tuttavia questo funziona in maniera automatica, ovvero senza che l’utente abbia fatto alcuna ricerca specifica. Discover, può dunque essere pensato come un aggregatore di news fatto su misura.

Google Discover: alcune novità

Negli ultimi giorni si vocifera che Google abbia deciso di lanciare una nuova funzione per il servizio Discover.

Ovvero si tratta dell’elaborazione e realizzazione di una nuova barra di ricerca che darebbe agli utenti la possibilità di accedere ad una stringa di ricerche consigliate.

Potremmo immaginare tale funzione come i suggerimenti di ricerca proposti da Google nel momento in cui digitiamo qualcosa, tuttavia trattandosi di Discover, tali suggerimenti non saranno determinati dalle stime delle ricerche più comuni registrare dalla piattaforma, ma saranno comunque ancora affini agli interessi dei suoi utenti.

È una sorta di “Ti potrebbe interessare anche questo”, solamente proposto sotto forma di suggerimenti testuale.

Valutazioni e beta tester

Tuttavia, tale funzione è ancora in fase di test. Infatti la sua prima versione di prova è stata rilasciata solamente per alcuni utenti selezionati, a cui spetterà il compito di utilizzare il servizio ed individuare eventuali bug o modifiche da apportare.

Dunque non sappiamo ancora con sicurezza se tale cambiamento sarà effettivamente effettuato, molto dipenderà dalla reazione dei beta tester. Tuttavia qualora questa sarà positiva, non ci saranno dubbi sul fatto che la sua diffusione avverrà rapidamente e in forma globale.

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli a riguardo non ci resta che attendere.