Sembra che Google stia effettuando una prova limitata in cui il feed degli articoli Discover di Google fornisce conteggi sui telefoni Android, almeno per selezionati utenti. In genere, se stai navigando sui siti di social network per leggere le notizie, il conteggio dei Mi piace potrebbe aiutarti a decidere quale notizia toccare. Nonostante Google Discover non sia una piattaforma di social network, sembra che l’azienda stia studiando gli aspetti dei social media per aiutarti a selezionare meglio cosa leggere.

Sorprendentemente, Google Discover offre da molto tempo un’opzione di feedback; puoi fornire un feedback positivo o negativo su un articolo. Tuttavia, questo era principalmente correlato al miglioramento dei suggerimenti dell’app. Questa funzione è stata semplificata in un pulsante a forma di cuore e un pulsante di voto negativo è stato sostituito con l’opzione ‘Non mi interessa’.

Google Discover si aggiorna ma non per tutti

Detto questo, sembra che il colosso tecnologico di Mountain View stia cercando di esplorare altri modi per utilizzare il pulsante Mi piace nel feed Scopri. Questo esperimento limitato mostra il conteggio dei Mi piace per articoli e video selezionati, che indica quanti utenti di Ricerca Google hanno apprezzato un determinato post.

Questo nuovo intrigante aggiustamento ha il potenziale per modificare le cose per il flusso di Discover e, come sottolinea correttamente 9to5Google, potrebbe avere siti più piccoli che cercano di invitare i loro spettatori a mettere mi piace a un determinato articolo in Google Discover.

Finora, il conteggio sperimentale dei like è stato visto solo in articoli su un argomento molto popolare. Dovremo aspettare e vedere dove Google prende questa opzione e se la società intende renderla ampiamente disponibile.