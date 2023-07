Expert, le offerte distruggono Euronics con il 90% e una grande opportunità

Oltre alle tante offerte che è un colosso come Expert offrire solo in un determinato periodo dell’anno, ce ne sono molte altre che arrivano sistematicamente. Sono ovviamente quelle del settore e-commerce, dove Amazon domina e batte ogni giorno tutti i concorrenti possibili. Oltre a dover stare davanti al computer tutto il giorno per scoprire i minimi storici più interessanti, gli utenti possono avere ora un’altra opportunità molto interessante e soprattutto gratuita.

Basterà infatti collegarsi solo ed esclusivamente ai nostri tre canali Telegram ufficiali. Questi sono la fonte delle più grandi offerte Amazon, visto che al loro interno ce ne sono più di 60 ogni giorno. In più gli utenti potranno scoprire anche dei codici sconto totalmente gratuiti e dei buoni sconto da portare a casa. Tutto ciò accadrà quotidianamente, ovviamente in maniera gratuita per tutti coloro che si iscriveranno. Per poterlo fare, bisogna solo cliccare sui link che sono presenti qui in basso. Non ci sarà bisogno di fare alcun tipo di registrazione ma solo di cliccare sui collegamenti. Ecco qui la lista con i tre canali:

Expert propone le sue offerte migliori: ecco quali sono

Quando Expert batte la concorrenza lo fa di gran lunga, proponendo offerte difficilmente disponibili in altri esercizi commerciali. Questa volta ci sono due smartphone di altissimo livello, proprio come tutti si aspettavano.

Innanzitutto si parte dall’iPhone 14 Pro di Apple, disponibile oggi nella versione da 256 giga con un prezzo di 1299 euro. Expert mette sullo stesso piano anche il top di gamma di Samsung, il Galaxy S23 Ultra che con 256 giga di memoria costa 1299 euro.