Expert vuole sempre stupire il più possibile tutti gli utenti del territorio nazionale, anche in questo periodo ha deciso di mettere sul piatto una fantastica campagna promozionale, con la quale riuscire a garantire al consumatore finale un risparmio più unico che raro.

La spesa, come vi abbiamo accennato, è decisamente inferiore al normale, ciò sta a significare che a prescindere dal prodotto selezionato, l’utente finale è certo di riuscire a ridurre l’ammontare da versare direttamente. Come ben sapete ormai, gli ordini da Expert possono essere completati anche direttamente sul sito ufficiale, ma in questo caso la spedizione a domicilio potrebbe essere a pagamento, a prescindere dal livello di spesa raggiunto.

Expert, offerte imperdibili con i prezzi migliori

Da Expert è tempo di SottoCosto fino al 29 luglio, con alcune offerte SottoPrezzo disponibili invece fino al 2 agosto, i prezzi sono bassi, ma attenzione, come al solito del resto, alle scorte, in quanto potrebbero essere limitate e terminare anzitempo. Già in prima pagina scopriamo la prima offerta speciale, l’Apple iPhone 14, il best buy di questo 2023, può essere acquistato con un esborso finale di soli 799 euro, un prezzo di tutto rispetto e di grandissima qualità.

Discorso assolutamente simile per il Galaxy S23, che oggi viene proposto al pubblico pensate a soli 699 euro, come anche il Galaxy Z Flip4, pronto ad accogliere il nuovo modello, disponibile a soli 599 euro. Cifre così basse le stavamo aspettando da tanto tempo, non dovete assolutamente lasciarvele scappare.