WindTRE, solo 5 euro al mese per avere tutto senza limiti e 150GB

Per avere il meglio bisogna andare su realtà molto blasonate e collaudate, come ad esempio lo è WindTRE.

Le sue offerte sono diventate un vero e proprio baluardo per chi ama la telefonia, siccome già nel passato recente tutti avevano scelto questo provider per tornare ad assaporare la vera qualità di rete. WindTRE ora come ora è infatti l’unico gestore a riuscire a disporre del miglior pacchetto di promo in Italia, sebbene le reti non siano ancora equamente distribuite. Ad oggi sono molte le offerte proposte e la verità è una sola: avere il 5G a volte non risulta la vera salvezza. Il 4G è molto meglio diffuso rispetto a quest’ultimo standard di rete, per cui avere un’offerta che abbia una rete Internet del genere non sarebbe poi così male.

Sul 4G WindTRE è maestra assoluta e lo dimostrano le ultime promo, tra cui anche la GO 150 TOP+, promo eccezionale.

WindTRE supera tutti con la sua miglior offerta: ecco 150 giga in 4G ogni mese per pochi euro

Trovare offerte come quella proposta ultimamente da WindTRE è estremamente complicato. Ottenere per pochi euro tutti i contenuti che sono presenti all’interno della nuova GO 150 TOP+ è raro ma non impossibile.

WindTRE ha pensato di rendere tutto disponibile ogni mese per soli 5,99 €. L’offerta riguarda solo coloro che scelgono di rientrare. Tra i contenuti, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori in Italia, 200 SMS verso tutti e 150 giga per navigare in rete utilizzando il 4G. Per avere l’offerta, bisogna ricevere un messaggio di invito.