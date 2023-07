WindTre, ad oggi, rientra nella lista dei gestori di telefonia mobile e fissa più diffusi in Italia. L’operatore, infatti, insieme a Vodafone, Tim e pochi altri, è riuscito a guadagnarsi una grossa fetta di mercato, con i suoi innumerevoli utenti, sempre più numerosi e fidelizzati.

Il mercato delle telecomunicazioni, come risaputo, è abbastanza competitivo. Le società sembrano competere tra di loro per la diffusione di offerte e promozioni sempre più vantaggiose. A tal proposito, WindTre dá inizio ad una serie di offerte Super convenienti per tutti i clienti provenienti da altri gestori. Il suo obiettivo è sicuramente quello di rubare utenti alle altre società, cosa in cui sembra riuscire alla grande grazie agli incredibili vantaggi delle nuove promozioni disponibili per quest’estate.

WindTre: ecco le offerte del momento

WINDTRE GO 75 XL. Valida per i clienti provenienti da Tim, Kena, Iliad, Fastweb e LycaMobile.

La promo di 9.99 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati , verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

– 50 SMS , per tutti i numeri nazionali;

– 75 GB di Internet in 4G ;

– Costo di attivazione di 4.99 euro.

WINDTRE GO 150 XL. Valida esclusivamente per i clienti che effettueranno una portabilità dai gestori sopra citati.

Al costo di 9.99 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, mobili e fissi;

– 50 SMS, verso tutti i numeri nazionali;

– 150 GB di Internet con velocità in 4G ;

– Costo di attivazione di 4.99 euro ;

Per il pagamento mensile è necessario attivare il servizio Easy Pay.

WINDTRE GO 150 XL 5G. Valida esclusivamente per gli utenti che effettuano una portabilità dai gestori sopracitati.

Al costo di 10.99 euro al mese, la promo comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

– 50 SMS;

– 150 Giga di Internet alla massima velocità del 5G;

– Costo di attivazione di 9.99 euro;

Per il pagamento mensile è necessario attivare il servizio Easy Pay.

Per informazioni più dettagliate riguardo a queste e altre promozioni disponibili, potete consulatare il sito ufficiale di WindTre.