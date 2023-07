WhatsApp è diventata a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e popolare al mondo.

La sua fama non dipende esclusivamente dai servizi che essa offre, in quanto non è di certo l’unica applicazione che consente di messaggiare in maniera istantanea con utenti disposti in varie parti del mondo. Ma la sua particolarità sta nella qualità del servizi è nell’attitudine di WhatsApp ad aggiungere, giorno dopo giorno, funzioni e modifiche sempre nuove, al fine di garantire, di volta in volta, la migliore esperienza di utilizzo da parte dei suoi utenti.

WhatsApp e l’arrivo dei canali

È proprio sull”ascolto dei feedback dei suoi clienti che WhatsApp costruisce la sua azione di aggiornamento e miglioramento. Infatti, gli utenti online rilasciano numerosi commenti, reclami, consigli o impressioni relative a questa e a qualsiasi altra piattaforma. WhatsApp fa tesoro di queste informazioni per costruire le sue future modifiche che, considerata la loro origine, avranno sicuramente un forte sostegno e apprezzamento da parte del pubblico.

Un aggiornamento completamente nuovo, ancora in fase di elaborazione e che probabilmente troveremo nella prossima versione da installare dell’applicazione, è sicuramente la funzione che consente l’apertura di canali di comunicazione. Infatti, proprio come accade con Telegram, WhatsApp renderà possibile l’apertura di alcuni canali da parte di aziende o altri account che desiderano effettuare un tipo di comunicazione da 1 a molti. Per esempio, nel caso di un’azienda, ci riferiamo a quelle circostanze in cui essa vuole dare a tutti i suoi clienti informazioni relative ad avvisi importanti, come eventuali scontistiche o promozioni del momento.

I canali tematici

Inoltre, per la versione iOS saranno disponibili canali tematici, adatti anche per creator ed influencer.

Per aprire un proprio canale WhatsApp basta seguire alcuni semplici passaggi.

Cliccare sulla voce “Aggiornamenti” e su “Crea Canale“. Inserite poi tutte le relative informazioni, come nome, foto profilo e una piccola descrizione. Verrà poi fornito un link che potrà essere inviato a tutti i membri che si intendono inserire all’interno del proprio canale.

Ancora, sia per dispositivi iOS sia per Android, sarà possibile personalizzare di più la propria esperienza di comunicazione, attraverso l’utilizzo di nuovi adesivi, gif e Avatar sempre più personalizzabili. Questi ultimi, particolarmente apprezzati sia dai bambini che dagli adulti.

Tuttavia, tutte queste modifiche sono ancora in fase di elaborazione e destinate, per adesso, ad utentj Beta tester. Ma sembra che bisognerà attendere ancora qualche settimana prima del loro debutto ufficiale, che avverrà in ogni caso.

Non perdetevi tutte le novità WhatsApp e assicuratevi di avere sempre installata sul vostro dispositivo l’ultima versione aggiornata.