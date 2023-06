WhatsApp, i nuovi aggiornamenti tra canali, condivisone schermo e molto altro

L’intraprendenza da parte di WhatsApp è sicuramente un aspetto fondamentale ai fini della sua crescita durante gli ultimi anni. Effettivamente la piattaforma di messaggistica istantanea ha saputo in ogni momento come fare per crescere in maniera esponenziale, arrivando ai fasti che oggi sono visibili a tutti.

Non manca ormai nulla all’interno della piattaforma di messaggistica più famosa in assoluto al mondo, la quale riesce infatti a predisporre qualsiasi funzionalità. Gli utenti possono infatti avere sottomano tutto quello che serve per soddisfare le proprie esigenze, ma non è finita qui. L’applicazione infatti sta aspettando ancora un po’ di tempo per lanciare delle nuove funzioni, le quali renderanno tutto ancora più interessante sia dal punto di vista grafico che funzionale.

WhatsApp introdurrà presto i canali anche negli altri paesi e porta la Condivisione Schermo

Da diverse settimane non si parla altro che dei nuovi aggiornamenti che WhatsApp ha in procinto di introdurre. L’azienda infatti avrebbe pensato a qualcosa di unico nel suo genere per riuscire a mettere sotto la concorrenza, la quale ultimamente ha compiuto passi da gigante.

Le ultime indiscrezioni hanno portato a galla la novità dei canali, la quale attualmente è disponibile solo in Colombia e a Singapore. Si tratterà di un modo unico per gli amministratori di comunicare con tutti coloro che faranno parte del canale, ovviamente beneficiando di un livello di privacy mai visto prima.

In più coloro che utilizzeranno le chiamate e le videochiamate, potranno avere l’opportunità di condividere il proprio schermo. Questi sono solo due degli aggiornamenti che nei prossimi mesi faranno il loro esordio su WhatsApp.