Lo smartphone è uno strumento essenziale della nostra esistenza al quale ci affidiamo per ogni singola cosa. Non a caso, secondo gli studi, passiamo circa 7 ore in media al giorno al cellulare. Parliamo di parecchio tempo. Ne siamo diventati così dipendenti da volerlo avere sempre a portata di mano, tanto da porlo spesso nelle nostre tasche. Possiamo mica perdere l’occasione di sapere se la persona che ci piace ha messo un like alla nostra storia su Instagram?

Tuttavia, avete mai pensato cosa succede al nostro organismo avendo sempre lo smartphone vicino al nostro corpo? Sebbene la scienza abbia sempre avuto opinioni abbastanza controverse, analisi recenti portano alla luce dettagli che dovrebbero metterci in allarme.

Tenere lo smartphone in tasca: perché non farlo

Degli effetti collaterali di un uso intensivo del cellulare se ne parla in abbondanza, soprattutto riguardo alle radiazioni che esso emette. Ma ora passiamo all’analizzare gli effetti negativi del tener lo smartphone nelle tasche.

Uno studio molto interessante è stato condotto dall’Università di Exeter. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che tengono il cellulare in tasca, possono soffrire di una riduzione nella motilità e nella vitalità degli spermatozoi. Il perché è dato probabilmente dall’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici a bassa frequenza.

Ancora più recente è invece lo studio condotto dal Carmel Medical Center di Haifa (in Israele). Dai risultati è emerso che il calore sviluppato dalle radiazioni aumenta addirittura il del doppio rischio di infertilità.

Tuttavia, gli esperti sono evidenziano che tali risultati non sono sufficienti per tirare le somme. Ma prevenire è meglio che curare: evitate, quando possibile, di mettere il telefono a stretto contatto con gli organi genitali.

E per le donne quali sono i rischi?

In questo caso, gli studi sono ancor meno attendibili. Non vi sono conferme di una riduzione della fertilità causata dalle radiazioni o la generazione di ulteriori effetto. Tuttavia, dato che spesso ne si ha la possibilità è comunque consigliato tenere lo smartphone in borsa.

In sostanza, dovreste imparare ad usare meno i cellulari e a non tenerli letteralmente attaccati al nostro corpo, a meno che non si attenda una notizia davvero importante. In quel caso, ve la passiamo per buona.