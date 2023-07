I nostri cellulari sono diventati una parte fondamentale della nostra vita. Li teniamo sempre a portata di mano, sono per noi un’ancora di salvezza in diverse occasioni. Se siamo in strada, se siamo a casa, se siamo annoiati, se non sappiamo cosa mangiare ci affidiamo completamente al nostro smartphone. Alcuni però non sanno che questi emettono radiazioni potenzialmente pericolose per l’essere umano.

Diversi oncologi hanno effettuato studi per capirne le implicazioni sul corpo umano, da questi infatti è emerso che l’eccessivo utilizzo del cellulare potrebbe aumentare la temperatura dei tessuti corporei portando danni a lungo termine. Le radiazioni dei nostri smartphone sono infatti da sempre state argomento di grande interesse e di dibattito, sebbene non esistano ancora prove scientifiche che attestino la loro pericolosità.

Tuttavia, è meglio prevenire danni che potrebbero diventare irreparabili nel lungo termine applicando determinati consigli e stando attenti ad alcuni modelli particolarmente pericolosi per le loro radiazioni.

Come capire se il nostro smartphone emette radiazioni pericolose?

La quantità di radiazioni viene misurata utilizzando il SAR (Specific Absorption Rate), indicante la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Più basso è il valore SAR, minori radiazioni emette il nostro smartphone. L’Unione europea ha stabilito che il limite massimo deve essere pari a 2 W/kg.

In paesi come la Germania i cellulari vengono certificati tramite una certificazione cronologica denominata “Der Blaue Engel” (Angelo Blu), che tiene conto del tasso di assorbimento specifico.

In base alla misura SAR, quali modelli soni i più pericolosi?

Secondo studi condotti tra i più pericolosi per la salute dell’uomo ci sono:

Google Pixel 3;

Pixel 3; Google Pixel 4;

Pixel 4; Xiaomi Mi A1;

Mi A1; Xiaomi Mi 10 Max;

Mi 10 Max; Xiaomi Mi Mix 3;

Mi Mix 3; Xperia XA2 Plus;

XA2 Plus; Xiaomi Mi 9/9 SE;

Mi 9/9 SE; Xiaom i Redmi Note 5;

i Redmi Note 5; Xiaomi Mi 9T;

Mi 9T; Xperia XZ1 Compact;

XZ1 Compact; HTC U12 Life;

U12 Life; HTC Desire 12/12+;

Desire 12/12+; iPhone 7;

7; iPhone 8;

8; One Plus 6T;

6T; Samsung S20 plus ;

S20 plus Samsung A52 ;

A52 Samsung A42 ;

A42 Zte Axon 7 mini.

Un numero notevole di cellulari che coinvolgono anche diverse case di produzione. Se possedete uno tra questi modelli vi consigliamo di utilizzarli il meno possibile, di non porli accanto al letto quando dormite e se possibile non metterli in tasca. Se invece doveste acquistare un nuovo smartphone allora controllate i valori SAR scegliendo un modello che emetta il minor numero possibile di radiazioni.