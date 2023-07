Dopo ormai anni, si è giunti ad un passo storico verso la sostenibilità e la protezione ambientale. Per la prima volta, in Europa, lo scorso mese sono state vendute più automobili elettriche rispetto a quelle a diesel.

Le nuove immatricolazioni delle auto a batteria elettrica hanno avuto una crescita sorprendente del 66,2%, raggiungendo le 158.252 unità e una quota di mercato del 15,1%. Al contrario, le auto a diesel hanno segnato un declino rispetto all’anno precedente del 9,4%, fermandosi a 139.595 vendite.

Il dato è stato rilevato da Acea, l’Associazione europea dei costruttori di automobili.

Se però prendiamo in considerazione i primi sei mesi del 2023, il sorpasso non si è ancora verificato. Però è solo questione di tempo. Le due tipologie di motore sono a distanziate da poche decine di migliaia di euro e le auto elettriche sono cresciute del 53,8% contro un declino dell’1,8% dei motori a diesel.

Pare che quindi gli incentivi offerti da vari Paesi e lo sprint dato dalla commissione europea stiano portando hai i primi risultati sul mercato automobilistico. Tuttavia, conservano il primato i veicoli a benzina. Le auto ibride ed elettriche si piazzano al secondo posto arrivando ad una quota di 254.100.

Il fenomeno in crescita delle auto elettriche

La crescita dell’effetto elettrico, osservando la prima parte del 2023, è stata quasi “esplosiva”. In diversi Paesi, infatti, la vendita delle auto elettriche è cresciuta enormemente: in Belgio, ad esempio, si è avuto uno sbalzo del 153,6% in confronto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da 17.187 a 43.578. Il mercato continua la sua crescita anche in Danimarca (+115,3%) e Austria (+61,3%). In Francia sono state vendute quasi 140mila auto elettriche (il 15,5% di tutte quelle immatricolate, attestatesi a circa 890mila).

E in Italia? In sei mesi sono stati venduti oltre 32mila veicoli elettrici, ma questo numero pesa solo per il 3,88% sulle oltre 840mila auto immatricolate. Nel nostro Paese sono presenti agevolazioni per acquistare auto elettriche, che vanno da uno sconto massimo di 5mila euro a uno minimo di 2mila. Tuttavia, chi ne acquista una, deve fare i conti con la scarsità di colonnine di ricarica e magari pensare di istallarne una a casa propria, cosa non poco costosa.