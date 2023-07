Installare una colonnina di ricarica per auto elettriche nella propria può essere una scelta molto comoda, ma è conveniente? Ovviamente è importante considerare che l’installazione di una colonnina elettrica comporta dei costi che possono influire in maniera significativa sul proprio budget.

Quali sono le maggiori spese per l’installazione della colonnina elettrica?

Partendo dal principio, nel budget dobbiamo considerare il prezzo colonnina di ricarica stessa, che può cambiare in base al modello scelto e alle sue specifiche tecniche. Il costo varia a seconda di diversi fattori come la velocità e la potenza dell’impianto, le spese di installazione, di trasporto e di montaggio delle apparecchiature. Senza considerare poi gli eventuali ulteriori accessori. Infine è necessario tener conto dei costi di manutenzione della colonnina per le eventuali usure nel tempo.

Alle principali spese si aggiunge l’impianto elettrico, indispensabile per l’installazione. Quest’ultimo non dovrà essere come tutti gli altri ma dovrà essere adeguato per supportare la colonnina elettrica. Tra i costi da tener in conto c’è l’intervento da far eseguire per l’installazione di un quadro elettrico dedicato. In alternativa si dovrebbero apportare delle migliorie all’impianto elettrico esistente per garantirne la compatibilità, nonché l’adozione delle essenziali misure di sicurezza.

Anche qui sono da considerare diverse condizioni: i prezzi variano a seconda dei Kw e se la colonnina elettrica viene installata in una casa privata o in un condominio. Il prezzo scende in caso di installazione a uso privato, ad esempio installata nel box privato, a meno che non debbano essere fatti interventi in parti comuni condominiali o comunque di natura più complessa. Indicativamente per un privato, quindi, il costo medio può partire dai 700-1.700€ per quelli più “economici” fino ad arrivare fino a 3.000 € (facendo una stima tra i vari rivenditori). Se parliamo di un’istallazione condominiale allora si potrebbe arrivare anche a 8.000–10.000€.

Nel caso abbiate un’auto elettrica, o state pensando di comprarla, allora sono informazioni che dovete sapere assolutamente, soprattutto se non esistono molte colonnine nelle vostre vicinanze.