Poche settimane ci separano dal debutto degli iPhone 15 ma si parla già di quelle che saranno le peculiarità della generazione di melafonini in arrivo il prossimo anno. Stando a quanto riportato dalle voci più recenti, un cambiamento davvero davvero rivoluzionario coinvolgerà il comparto fotografico.

Secondo Digital Chat Station, che si rifà al portale AndroidAuthority, l’iPhone 16 Pro Max sarà il primo a ottenere un teleobiettivo periscopico dalle prestazioni incredibili.

iPhone 16 Pro Max accoglierà un teleobiettivo periscopico da 300 mm!

Quest’anno Apple aggiornerà il comparto fotografico del suo iPhone 15 Pro Max introducendo un teleobiettivo periscopico. La novità non è di poco conto ma l’emergere di una recente anticipazione riguardo l’iPhone 16 Pro Max potrebbe confondere i piani del pubblico e indurli ad attendere il prossimo anno prima di cambiare melafonino.

Secondo alcune fonti, infatti, il prossimo anno Apple rilascerà un iPhone 16 Pro Max con un teleobiettivo periscopico che raggiungerà una lunghezza focale di ben 300 mm.

Non sono ancora trapelati particolari dettagli sulle altre componenti del comparto fotografico e anche la notizia appena emersa potrebbe non essere così affidabile. I mesi che precedono il lancio di una nuova serie di smartphone sono sempre ricchi di anticipazioni ormai ben consolidate ma nei casi in cui le ipotesi inizino a diffondersi parecchio tempo prima stabilirne l’affidabilità è parecchio complesso.

Il consiglio, dunque, è quello di attendere il debutto degli iPhone 15 e far passare svariati mesi per conoscere maggiori dettagli sugli iPhone in arrivo nel 2024, anno nel quale Apple incuriosirà il suo pubblico procedendo anche con il lancio dei primi iPad Pro con display OLED.