Telly, una società emergente nel settore della tecnologia, sta rivoluzionando il concetto di televisione con un modello di business unico. Offre un televisore 4K da 55 pollici gratuitamente ai clienti, con un piccolo schermo da 9 pollici integrato sotto una soundbar, destinato alla visualizzazione di annunci pubblicitari.

Telly, la nuova promo non potrà non stupirvi

Il piano di Telly è ambizioso: distribuire 500.000 televisori gratuiti entro la fine del 2023, e milioni nel corso del 2024. Il modello di business si basa sulla pubblicità: gli utenti ricevono il televisore gratuitamente, ma devono accettare che vengano mostrati annunci pubblicitari sul secondo schermo. Questo schermo può anche visualizzare widget, come notizie o risultati sportivi, ma la pubblicità è il fulcro del modello di business.

Il televisore offre anche funzionalità aggiuntive, come giochi integrati e una fotocamera per i programmi di fitness. Inoltre, è dotato di un dongle Google TV. Tuttavia, l’utente deve acconsentire al trattamento dei dati da parte degli inserzionisti.

Telly sta attualmente collaborando con Nielsen per raccogliere e interpretare le prime informazioni sul pubblico e sull’efficacia degli annunci. Altre aziende coinvolte nel sistema di annunci pubblicitari sono Microsoft, Magnite e MNTN. Nonostante le spedizioni siano iniziate, il programma è ancora in fase beta e non è chiaro quanti televisori siano effettivamente stati distribuiti. Il successo di questo modello di business innovativo dipenderà da vari fattori, tra cui l’accettazione da parte degli utenti della pubblicità costante e la capacità di Telly di fornire un prodotto di alta qualità. Noi di Tecnoandroid vi consigliamo di approfittarne perché occasioni come questa non capitano tutti i giorni.