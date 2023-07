La piattaforma Amazon sta proponendo un TV OLED Samsung da 55 pollici in offerta di oltre il 50% del valore di listino.

Il 50% di sconto su un televisore come questo sono molti soldi, oltre 1000 euro di sconto. Scopriamo un po’ le sue caratteristiche.

TV OLED Samsung da 55 pollici in super offerta

Il modello in questione è l’S95B da 55 pollici, con processore neural quantum 4k ogni tuo contenuto, vissuto in una definizione straordinaria. Le immagini sono ottimizzate nella ultra definizione 4k grazie all’Intelligenza artificiale di un processore rivoluzionario. Dispone di Dolby atmos e ots audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti.

Ha un design molto elegante, ottimo per ogni ambiente. Il profilo ultra slim, unito alla cornice minimalista e al profilo posteriore compatto, lo rende ideale anche per il montaggio a filo parete. Per veri gamers il motion xcelerator turbo+ assicura nessun tremolio e nessuna sfocatura frame rate a 120hz in 4k per giocare ad un altro livello, nel ottimo della fluidità

Il televisore in questione è predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0, senza bisogno di decoder tv. Veniamo ora al punto forte, è proposto a 1.099 euro invece di 2.499 euro, scontato del 56%. Non è sicuramente da tutti i giorni trovare un’offerta del genere, per questo motivo conviene approfittarne!. Seguite questo link per maggiori dettagli.