Sono stati rivelati i piani di vendita del nuovo controller di Sony per PS5 chiamato Access: il prodotto infatti verrà lanciato a dicembre 2023, ma alcuni si stanno già lamentando del prezzo.

Il nuovo dispositivo definito in fase di sviluppo come Project Leonardo, farà la sua apparizione in tutti gli store il 6 dicembre, come recita anche il blog di PlayStation, ma i pre-order sono disponibili già dal 21 luglio.

Il problema è il prezzo, perchè secondo alcuni leaks, sembra che il prezzo si aggiri intorno i 89,99 euro. Ma a cosa serve?

Il nuovo “controller” non sarà utile solo per gestire i file multimediali, ma possiede 19 bottoni di varie forme, 23 e stick per il movimento analogico, oltre a quattro porte di espansione che supportano “pulsanti aggiuntivi, interruttori a grilletto speciali e altri accessori compatibili“.

Un design spaziale

Il design è stato il centro di molti dibattiti, ma Sony ci ha lavorato molto. Ha infatti chiamato Special Effect, Stack Up e Able Gamers per collaborare alla creazione del prodotto.

In termini di prezzo, volendo fare un confronto, ci troviamo di fronte un dispositivo che costa quasi 20 euro in più rispetto il normale DualSense di PS5. Per questo motivo è consigliabile pensare bene prima di acquistarlo, al fine di sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche.

Il motivo di voler costruire un dispositivo del genere va rivisto nel concetto della “modularità“, non è un caso infatti che Sony abbia deciso di voler sfruttare un design dove è possibile poter creare un set di combinazioni praticamente infinito. L’obiettivo era quello di consentire all’utente il pieno controllo della propria console, e ovviamente tutto parte dal controller.