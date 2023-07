Per questa estate anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha pensato bene di proporre qualcosa di davvero unico e che potesse stupire gli utenti. In particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile la nuova offerta Very 5,99 Summer Flash con ben 120 GB di traffico dati inclusi.

Very Mobile, per l’estate arriva la promo Very 5,99 Summer Flash con 120 GB

Anche Very Mobile ha da poco reso disponibile la sua proposta per l’estate. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha lanciato la promo denominata Very 5,99 Summer Flash. Si tratta di un’offerta come sempre interessante ed include davvero tanto.

Il bundle mensile, nello specifico, comprende fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete WindTre (con una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload). Il bundle mensile include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per il momento, sembra che si tratti di un’offerta limitata, dato che dovrebbe essere disponibile soltanto fino al prossimo 31 luglio 2023. Ricordiamo comunque che Very 5,99 Summer Flash è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Insomma, per tutti coloro che vogliono cambiare la propria offerta sembra essere arrivata un’occasione davvero notevole.