Scegliere la promo da consumare sul proprio numero di telefono e smartphone è senza alcun dubbio una decisione delicata al giorno d’oggi, serve infatti optare per qualcosa che unisca sia ciò di cui abbiamo bisogno sia le nostre possibilità in termini economici.

In questo contesto gli operatori ci mettono a disposizione tantissime possibilità fatte di promo variegate e ricche di sfaccettature, gli operatori virtuali infatti offrono un catalogo di offerte davvero vario e farcito di giga, minuti ed SMS.

In ultimo poi stiamo assistendo alla corsa al 5G, infatti gli NVMO stanno finalmente attivando la connessione di quinta generazione e offrendo promo ad hoc ad un prezzo davvero spettacolare, soprattutto se confrontato con le promo del passato.

Anche Ho. Mobile vuole dire la sua e ha finalmente attivato il suo 5G con il 98% di copertura nazionale, scopriamo insieme le promo che offre per gli utenti e il loro prezzo.

Ecco le promo disponibili per questo mese

Promo a 6,99€ al mese: La prima promo che vi proponiamo offre al costo indicato ben 150Gb di traffico in 4G, minuti ed SMS illimitati verso tutti, per avere il 5G sbloccato al costo di un euro in più al mese dovrete attivare l’opzione “Ho. Il turbo”.

La prima promo che vi proponiamo offre al costo indicato ben 150Gb di traffico in 4G, minuti ed SMS illimitati verso tutti, per avere il 5G sbloccato al costo di un euro in più al mese dovrete attivare l’opzione “Ho. Il turbo”. Promo a 9,99€ al mese: Questa promo invece garantisce ben 20Gb di navigazione 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti con il 5G preattivato.

Questa promo invece garantisce ben 20Gb di navigazione 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti con il 5G preattivato. Promo a 11,99€ al mese: Questa è la promo più ricca e offre 250Gb di traffico anch’esso in 5G e chiamate illimitate ed SMS illimitati verso tutti, anche qui il 5G è attivo di default.

Come potete ben intuire da soli, il 5G è attivo e gratuito solo per le promo con un prezzo leggermente superiore, altrimenti per attivarlo dovrete corrispondere un euro in più al mese per garantirvi l’opzione “Ho. Il turbo” che attiva il 5G.