CoopVoce: correte subito sul sito ufficiale, la EVO 200 sta per scadere

Cosa contribuisce al cambio di gestore per un utente? Ovviamente le variabili che vanno ad incidere sono talmente tante che elencarle tutte sarebbe prolisso. Di certo l’obiettivo è quello di risparmiare non diminuendo la qualità a propria disposizione e soprattutto non diminuendo i contenuti. A tutto ciò sembra rispondere affermativamente CoopVoce, gestore che in Italia non ha di certo bisogno di presentazioni.

La sua volontà sembra essere molto chiara: battere ogni forma di concorrenza a mani basse come del resto è sempre stato per diversi anni. Il gestore riesce ogni volta nelle sue grandi imprese promuovendo delle offerte favolose, tutte frutto del suo grande ingegno. Dopo aver lanciato una grande campagna promozionale durante i primi mesi dell’anno, ecco che arriva quella che precede l’estate. Il fiore all’occhiello di CoopVoce consiste in un’unica offerta, quella famosissima EVO 200 che ha cambiato prezzo più volte. Ora è disponibile con un costo mensile ancor più ridotto del solito.

CoopVoce: distrutta la concorrenza con un’offerta pazzesca, è la nuova EVO 200

Non si poteva di certo pensare che improvvisamente un gestore virtuale del calibro di CoopVoce abbassasse ulteriormente il prezzo della sua offerta migliore. La EVO 200 è disponibile sul sito ufficiale con un costo ridotto rispetto a quello di poche settimane prima.

Al suo interno gli utenti possono trovare davvero tutto quello che desiderano e per sempre. L’offerta permette infatti di avere tutti i mesi minuti senza limiti verso ogni gestore mobile o fisso che sia, 1000 SMS verso qualsiasi provider e infine 200 giga in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile per tutti equivale a soli 7,90 € per sempre, senza rimodulazioni che possano influire.

Coloro che riusciranno a sottoscrivere l’offerta entro il tempo limite che arriva fino al 16 giugno, avranno due regali. Il primo consiste nel costo di attivazione azzerato e il secondo in un mese totalmente gratuito offerto da CoopVoce.