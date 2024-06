Google Maps continua ad evolversi nel tempo. Dopo anni l’app offre agli utenti diverse funzioni che non si limitano alle semplici indicazioni. Si tratta di opzioni molto utili che possono cambiare l’esperienza alla guida, e non solo. Alcune tali funzioni però sono sconosciute a diversi utenti che usano Google Maps senza conoscerne tutte le funzionalità. Essere consapevoli di quest’ultime permette di sfruttare pienamente le potenzialità del sistema. Scopriamo insieme quali sono.

Google Maps: tre trucchi fondamentali

La prima è una funzione sconosciuta a molti utenti anche se è stata introdotta nel 2017. Si tratta della capacità di Google Maps di ricordare dove si è parcheggiato. Per procedere con l’attivazione bisogna fermare il veicolo, interrompere la navigazione e selezionare l’icona di colore blu. Quest’ultima corrisponde alla posizione del guidatore. A questo punto basterà selezionare la voce “salva parcheggio” e sulla mappa apparirà una puntina con la lettera “P”. È possibile aggiungere anche delle note come, ad esempio, il numero dello stallo o il piano del parcheggio dove si è collocato il proprio veicolo.

Un’ulteriore funzione utile su Google Maps è “Live View”. Quest’ultima permette agli utenti a piedi di orientarsi in strada. Le indicazioni verranno fornite in Realtà Aumentata lungo il percorso. Per non smarrirsi, il sistema mostra gli edifici nelle vicinanze, la strada ed anche le svolte da effettuare. Un’opzione davvero utile che aiuta gli utenti anche quando camminano a piedi e non solo mentre sono in auto.

Infine, un ulteriore trucchetto da sfruttare è quello che permette di orientarsi anche quando si è offline. A tal proposito, Google Maps permette di scaricare la mappa del percorso da seguire così sarà possibile accedervi anche in assenza di connessione a internet. In questo modo sarà possibile seguire il percorso in ogni occasione. Il processo non occupa molto spazio nella memoria interna del dispositivo. Infatti, anche i percorsi più grandi (come nelle città metropolitane) non pesano più di 1GB. Dettaglio utile che favorisce l’uso della funzione su Google Maps.