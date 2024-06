Samsung lancia la promozione cashback Spring 2024

Samsung ha lanciato la sua nuova campagna promozionale, invitando i clienti a ottenere generose ricompense con la promozione Cashback Spring 2024. Attiva dal 10 al 24 giugno, l’offerta riguarda una selezione di prodotti. Tra cui Galaxy Book4, Tab S9, TabS9FE, S24, S23 e S23FE. Gli acquirenti hanno la possibilità di ricevere fino a 500€ di rimborso. In che modo? Semplicemente acquistando uno di questi dispositivi entro il termine prestabilito e completando la registrazione entro il 23 agosto. Per partecipare, è necessario registrare il prodotto sulla piattaforma SamsungMembers. Fornendo dettagli come l’IMEI o il numero di serie, la prova d’acquisto e informazioni personali quali nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono. In più è richiesto l’inserimento dei dettagli bancari per il trasferimento del rimborso. Così da assicurare un’esperienza senza intoppi per tutti i partecipanti.

Samsung cashback: cosa c’è da sapere

Ogni prodotto ammesso alla promozione offre un importo di rimborso predefinito. Ad esempio con il Samsung Galaxy Book4 Ultra, GalaxyBook4Pro e GalaxyBook4Pro360 può essere garantito un massimo di 500€. Altri modelli invece come SamsungGalaxyS24, S23 e S23FE garantiscono un rimborso di 100€ ciascuno, soddisfacendo diverse preferenze e budget dei consumatori. L’iniziativa mira a stimolare gli acquisti. Ma anche a migliorare l’interazione con i clienti attraverso procedure di registrazione e cashback semplificate. Una volta completata la registrazione e verificati i dati, il pagamento sarà accreditato entro massimo 45 giorni lavorativi, previa conferma via email.

Tale sforzo promozionale sottolinea l’impegno di Samsung nel premiare i clienti più fedeli, promuovendo allo stesso tempo la sua ultima serie di prodotti. La campagna Cashback Spring 2024 promette incentivi finanziari, ma dimostra anche la dedizione dell’azienda nel fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia disponibili per chiunque. Del resto non è un caso che Samsung sia uno dei leader assoluti del settore tecnologico. Per le sue incredibili innovazioni e la continua attenzione dedicata alle esigenze dei suoi acquirenti abituali.