Iliad è uno degli operatori telefonici più importanti attualmente nel nostro paese, e non solo. L’operatore telefonico nasce in Francia nel 1990, e arriva in Italia soltanto nel 2018, rivoluzionando completamente il mercato delle telecomunicazioni.

I motivi per cui Iliad piace così tanto all’italiani, ed è tanto temuto dalla concorrenza, sono principalmente da imputare alla politica dell’azienda che promette, e mantiene, per i propri clienti servizi di ottima qualità e prezzi convenienti.

La strategia vincente di Iliad è proprio quella di offrire trasparenza, innovazione, qualità a prezzi bassi e sempre bloccati.

Nonostante la concorrenza spietata del settore, soprattutto dopo l’arrivo degli operatori telefonici virtuali in Italia, Iliad continua a essere uno dei più scelti dagli utenti tanto da avere, solo nel nostro paese, 10 milioni di clienti mobili.

Le promozioni telefoniche di Iliad sono sempre super competitive, chiare e di ottima qualità. Per l’arrivo dell’estate l’operatore telefonico francese amplia il suo ventaglio di offerte con una serie di pacchetti a prezzi davvero incredibili.

Iliad: le offerte per l’arrivo dell’estate

Quali saranno, con l’arrivo dell’estate, le offerte telefoniche migliori pensate da Iliad per nuovi e vecchi clienti?

Tra le offerte più sensazionali vi è sicuramente FLASH 200, una promozione disponibile esclusivamente fino al 27 giugno 2024, che comprende minuti e SMS illimitati e 200 GB di Internet con 5G incluso a soli 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione dell’offerta costa solo 9,99 euro.

La seconda offerta, sempre molto apprezzata dagli utenti, è FLASH 150 che propone minuti e SMS illimitati e 150 GB di Internet a soli 7,99 euro al mese. Anche questa promozione termina il 27 giugno 2024 e ha un costo di attivazione di 9,99 euro.

Un’altra tariffa telefonica molto interessante è la FLASH 250, dove Iliad propone minuti e SMS illimitati, 250 GB di Internet con 5G incluso a soli 11,99 € al mese per sempre. L’offerta è attivabile esclusivamente fino al 31 luglio 2024 alle ore 17 e ha un costo di attivazione di 9,99 euro.