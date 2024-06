TIM sfida tutti: 3 offerte POWER fino a 300 GB con un super regalo

Secondo quanto riportato, sarebbero rimasti in pochi a non credere più in TIM dopo il lancio di queste nuove promozioni mobili. L’azienda è riuscita in un sol colpo a far fuori tutte le altre aziende che operano nel mondo della telefonia mobile, sia tra i virtuali che tra i gestori tradizionali.

Secondo quanto descritto da TIM, non manca veramente nulla all’interno delle offerte, partendo dai minuti fino a terminare con tantissimi giga. L’obiettivo è come sempre quello di sorprendere la concorrenza mettendo a ferro e fuoco tutti i suoi utenti e portandoli dalla propria parte.

TIM: queste sono le promo disponibili attualmente, si chiamano Power

Più precisamente, queste offerte erano state già viste durante la fine del 2023 e ora, a cavallo con l’estate, sono state ripristinate. Si parte dalla prima, una soluzione strapiena di contenuti che costa anche il giusto: ecco la Power Special. Tale soluzione, pensata dal gestore semplicemente per mostrare tutto il suo potenziale, costa infatti solo 9,99 € mensili. Al suo interno si possono trovare minuti senza limiti verso qualsiasi provider disponibile in Italia e all’estero, 200 SMS verso tutti e 300 giga in connessione 5G tutti i mesi.

Le altre offerte sono ancora una volta allettanti, esattamente come dimostra di esserlo la Power Iron. Questa include infatti gli stessi minuti e messaggi che sono stati menzionati nell’offerta precedente ma con 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 6,99 €.

L’ultima promo disponibile è la Power Supreme Easy che costa solo 7,99 € al mese per tutti. Al suo interno minuti e messaggi come le precedenti offerte e ben 200 giga in 4G per navigare.

Tutti gli utenti che sceglieranno una di queste offerte Power di TIM potranno beneficiare solo per il primo mese di un costo praticamente ridotto a zero. Dopo il primo mese gratuito, si partirà con la tariffa piena indicata in precedenza.