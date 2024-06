Devi acquistare un nuovo smartphone e vuoi risparmiare? Non sa dove andare? Scegli Esselunga! No, non ha solo per te i migliori prodotti alimentari a prezzi eccezionali, ma anche dispositivi tecnologici avanzati dei marchi più famosi in assoluto in sconto. Lo store ha infatti per te tra i suoi scaffali tutto ciò che potresti mai desiderare. Puoi approfittare per fare una spesa fantastica e al contempo comprare finalmente il device che tanto ti serve e desideri.

Una cosa grandiosa e molto comoda è che i negozi Esselunga sono presenti in tutta Italia, è praticamente impossibile che vicino a te non ne esista uno. Altro vantaggio di questo favoloso store sono i suoi volantini ricchissimi che puoi scoprire ancor prima di andare a far compere. In questo modo potrai sapere esattamente cosa ti aspetta e quali sono i prodotti che Esselunga ha ora in Offerta. Per te fino al 19 luglio, oltre al volantino solito, ce ne è un secondo dedicato esclusivamente ai dispositivi multimediali. Su di esso potrai visualizzare auricolari, tv, smartphone e moltissimi altri device di brand come Apple o Samsung.

Compra una nuova TV e guarda alla grande gli europei, scegli Esselunga

Esselunga è lo store della convenienza assoluta! Acquista prima del 19 giugno un nuovo e grandioso smartphone, scegli un iPhone 15 della Apple e pagalo al prezzo scontatissimo di soli 748,00 euro! Per te c’è anche una meravigliosa e potentissima tv dai colori stupefacenti targata LG al costo eccezionale di soli 349,00 euro. E se approfittassi delle Offerte Esselunga per comprare una nuova scopa elettrica? Potresti optare per la comodissima Rowenta senza fili ora al prezzo imperdibile di 155,99 euro.

Compra da Esselunga dei nuovi auricolari per poter andare a fare jogging con la tua musica preferita nelle orecchie scegliendo le TWS SBS ONE acquistabili ad appena 17,94 euro. Vuoi qualcosa di eccezionale ed introvabile? Esselunga ti accontenta con il Videoproiettore Philips scontatissimo al prezzo di soli 99,00 euro. Esselunga ti propone moltissimo altro in promozione, devi solo sfogliare per bene il volantino per sapere cosa troverai in negozio. Corri sul sito per scoprire dove si nasconde lo store più vicino a te (cliccando proprio qui).