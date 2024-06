Asus Vivoobook Go 15 è un notebook di fascia media che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori con la possibilità di avere tra le mani una serie di specifiche tecniche dal livello generalmente superiore alle più rosee aspettative, tra cui appunto uno chassis in plastica, di colorazione argentata con finitura opaca che non trattiene impronte o polvere.

Il prodotto gode di un display da 15,6 pollici di diagonale, trattasi di un FullHD con trattamento anti-riflesso e refresh rate a 60Hz, che viene supportato dalla presenza di un processore AMD Ryzen 5 7520U, con anche 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, la scheda grafica è integrata direttamente sulla scheda madre, una AMD Radeon di fascia medio-bassa.

Asus Vivobook Go 15: offerta da non perdere su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di Asus Vivobook Go 15, un notebook che oggi può essere vostro con un esborso finale di soli 499 euro, approfittando comunque delle solite garanzie garantite da Amazon: 24 mesi di piena copertura dei difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, con nessuna personalizzazione software, se non il centro di controllo di HP, che vediamo su tutti i suoi notebook. Le dimensioni sono relativamente piccole, infatti il prodotto raggiunge per la precisione un peso di 1,57kg, facilitandone di molto il trasporto, con un rapporto schermo/corpo pari ad addirittura l’84%, segnale che comunque le cornici del pannello sono davvero ridotte.

La tastiera in italiano è full-size con una corsa dei tasti particolarmente lunga, per garantire una digitazione molto comoda e precisa, seguita poi da un pad multitouch da 6 pollici, che presenta anche la tecnologia di proiezione del palmo, per un migliore controllo generale.