Sei stanco del tuo vecchio smartphone ma non vuoi spendere una fortuna per acquistare un nuovo dispositivo 5G? WindTre ha la soluzione perfetta per te. La nuova offerta WindTre Pack 5G Reload exChange Easy Pay ti permette di ottenere gratuitamente uno smartphone 5G, oltre a una quantità generosa di Giga per la navigazione, minuti illimitati e SMS, tutto a un prezzo estremamente conveniente.

Tutti i dettagli dell’offerta

La WindTre Pack 5G Reload exChange si distingue dalle classiche offerte operator attack perché è rivolta a tutti i nuovi clienti, indipendentemente dal fatto che vogliano mantenere il proprio numero o attivare una nuova linea. Attivando questa offerta, potrai godere di minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati per navigare alla massima velocità disponibile, il tutto per soli 9,99 euro al mese.

Un ulteriore vantaggio di questa offerta è la possibilità di ricevere gratuitamente uno Xiaomi Redmi 13C senza costi aggiuntivi. Inoltre, portando il tuo vecchio smartphone in uno dei negozi WindTre, potrai ottenere una valutazione massima di 800 euro, che sarà accreditata sul tuo conto entro otto giorni dall’attivazione dell’offerta. Questo rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo senza affrontare una spesa onerosa.

Il costo mensile dell’offerta può essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, grazie al servizio Easy Pay. Questo servizio prevede l’addebito automatico della spesa mensile, evitando la necessità di ricaricare la SIM manualmente ogni mese.

Opzioni con smartphone incluso

Il listino WindTre offre attualmente quattro diverse opzioni con smartphone incluso nel prezzo. Ogni tariffa prevede una quantità abbondante di Giga e un dispositivo differente. Gli utenti hanno anche la possibilità di consultare il listino e scegliere di abbinare smartphone diversi, con eventuali modifiche al costo dell’offerta.

Con WindTre Pack 5G Reload exChange Easy Pay, passare a un nuovo smartphone 5G non è mai stato così conveniente e semplice. Non perdere questa occasione unica per aggiornare il tuo dispositivo e usufruire di un’offerta completa e vantaggiosa.