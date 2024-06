Nelle stesse ore in cui emergono notizie positive dal fronte economico per OpenAI, la società guidata da Sam Altman ha annunciato una nuova alleanza strategica con Microsoft e Oracle per migliorare le capacità di calcolo del popolare chatbot ChatGPT.

I tre moschettieri dell’intelligenza artificiale

Le tre compagnie stanno collaborando affinché OpenAI possa sfruttare la piattaforma Microsoft Azure AI sull’infrastruttura Oracle. Secondo il comunicato stampa, i chip Oracle “consentiranno a OpenAI di continuare a crescere”. Questo rappresenta un significativo cambiamento, considerando che fino ad ora OpenAI si è affidata interamente a Microsoft per le sue esigenze di elaborazione.

Microsoft, dal canto suo, ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI, ottenendo il diritto esclusivo di concedere in licenza commerciale la tecnologia sviluppata dalla startup. L’enorme successo e la crescente popolarità di ChatGPT e dei servizi offerti da OpenAI hanno portato la compagnia a cercare ulteriori soluzioni per garantire una capacità di elaborazione sufficiente a evitare interruzioni future.

Nonostante la nuova partnership, OpenAI ha tenuto a precisare che “la nostra relazione strategica sul cloud con Microsoft è invariata” e che questa collaborazione con Oracle “consentirà ad OpenAI di utilizzare la piattaforma Azure AI sull’infrastruttura OCI per inferenza e altre esigenze”. Questa dichiarazione conferma che Microsoft continuerà a svolgere un ruolo centrale nella strategia cloud di OpenAI, mentre Oracle contribuirà ad ampliare le capacità di calcolo necessarie per sostenere la crescita.

L’infrastruttura fornita da Oracle non è nuova a collaborazioni di alto profilo. Secondo quanto riportato, Oracle fornisce anche le risorse necessarie ad xAI, l’iniziativa di intelligenza artificiale di Elon Musk. Questo dimostra l’affidabilità e la potenza delle soluzioni infrastrutturali offerte da Oracle, ora messe a disposizione di OpenAI per potenziare ChatGPT.

Un’alleanza per il futuro tecnologico mondiale

Questa nuova alleanza tra OpenAI, Microsoft e Oracle segna un passo significativo verso il futuro dell’intelligenza artificiale. L’integrazione delle tecnologie avanzate di queste tre potenze tecnologiche promette di spingere ancora più in alto le capacità e le prestazioni di ChatGPT, offrendo agli utenti un servizio sempre più efficiente e affidabile.