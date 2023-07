Alcune storie hanno dell’incredibile, soprattutto se i protagonisti sono uomini ed animali. Molte volte gli animali hanno un’anima davvero umana.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonisti Yassin, un uomo del Marocco e un gattino chiamato Pipo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gli animali delle volte hanno un’anima umana

Possono passare giorni, settimane, mesi e anche anni, ma gli animali non dimenticano chi è corso in loro aiuto, chi li ha raccolti dalla strada e dato loro un riparo, una ciotola piena di croccantini e gli ha mostrato forse per la prima volta in assoluto cosa significhi la parola amore.

Per questo gatto di nome Pipo è stato esattamente così. Era un cucciolo minuscolo quando Yassine, un volontario dal cuore immenso, lo ha notato per le vie di Casablanca. L’uomo vive in Marocco nella sua The Yass House, dove si dedica a cani e gatti in difficoltà, cercando loro un’adozione. Anche Pipo è entrato a far parte della sua famiglia allargata e in quella casa è rimasto per anni fino a quando la sua persona non ha bussato alla porta della The Yass House ed è venuta a prenderlo.

Anche se si è ambientato perfettamente nella sua nuova casa, porta sempre nel cuore il dolce ricordo di Yassine e di tutte le premurose attenzioni che ha ricevuto da lui. Quanti momenti trascorsi insieme, quante giornate interminabili, quante nuove esperienze, piccole e grandi scoperte. La sua voce, le sue mani gentili, il suo odore. Tutto profuma di casa, di quella prima casa che l’ha accolto e trattato come nessuno mai ha fatto. E quella sensazioni le ha rivissute rincontrando Yassine.