La nuova Ferrari Vision Gran Turismo è una nuova vettura nata dal genio dei tecnici di Maranello con l’obiettivo di lasciare tutti a bocca aperta. La supercar rappresenta il debutto del Cavallino Rampante direttamente ai vertici del motorsport virtuale.

Infatti, il bolide è frutto di una partnership tra Ferrari e la serie di videogiochi Gran Turismo. Il creatore della serie Kazunori Yamauchi, ha chiesto al Cavallino Rampante di progettare una vettura GT che fosse ideale per celebrare il venticinquesimo anniversario del titolo.

Il risultato ottenuto è assolutamente sbalorditivo. La Vision Gran Turismo è caratterizzata da forme altamente futuristiche, pensate in funzione dell’aerodinamica e della velocità. Inoltre, è presente il chiaro stile e design del Cavallino Rampante è assolutamente riconoscibile.

Ferrari ha stretto una partnership con Gran Turismo per realizzare la hypercar Vision Gran Turismo, una one-off pensata esclusivamente per il motorsport virtuale

Per la realizzazione della VGT9, il team di sviluppo si è ispirato alle vetture che hanno corso a Le Mans e nelle gare di endurance nel passato. Tuttavia, lo sguardo proiettato al futuro con una motorizzazione ibrida derivata dal V6 equipaggiato sulle monoposto da competizione come la 296 GTB, 296 GTS e 296 GT3 e perfino sulla hypercar 499P.

Le prestazioni, seppure virtuali, sono da sogno e non può essere altrimenti per una supercar nata a Maranello. Il motore ibrido V6 da 3 litri è affiancato tre motori elettrici e la power unit è in grado di erogare ben 1.356 CV di potenza.

Le linee della Vision Gran Turismo sono studiate per renderla incredibilmente aerodinamica. Il grande lavoro di affinamento si può notare con il grande alettone posteriore, il profilo dell’estrattore e le prese d’aria sui passaruota. Tutti questi elementi sono studiati appositamente per garantire il massimo carico aerodinamico e quindi stabilità e velocità in curva.