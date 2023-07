Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale in grado di mettere letteralmente il bastone tra le ruote alle aziende che da anni operano sul nostro territorio, grazie alla presenza di offerte sempre mirate e ben studiate, affiancate comunque da un buon prezzo finale di vendita.

Oggi vi parliamo di una soluzione pensata per avvicinare gli utenti che sono attualmente in possesso di un numero telefonico di Iliad o di un altro MVNO, interessati a cambiare operatore, portando il proprio numero in Kena Mobile. I costi di attivazione sono assolutamente favorevoli, infatti parliamo di attivazione e consegna a domicilio completamente gratis, sarà necessario solamente versare un contributo atto a coprire almeno la prima ricarica.

Kena Mobile, la promozione da 130 giga al mese

Il suo nome è Kena 6,99 130GB START, una promozione che racchiude nella definizione praticamente tutto quanto di buono riesce ad offrire all’utente finale. Partiamo dal prezzo, il rinnovo ha un costo fisso di soli 6,99 euro al mese, che dovranno essere versati tramite il credito residuo, senza vincoli di durata o limitazioni di alcun tipo.

Il bundle, al contrario, è quasi illimitato, poiché il consumatore finale si ritrova a poter fare i conti con la navigazione fino a 130GB al mese, passando per illimitati minuti e 1000 SMS che potranno essere utilizzati liberamente verso ogni numero di telefono. Il rapporto qualità/prezzo è ancora più conveniente se pensate che in questo periodo verranno regalati 200GB di traffico per i 60 giorni successivi.