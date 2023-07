La Postepay in estate si conferma di gran lunga la carta ricaricabile preferita dagli italiani. Nel corso di queste settimane saranno numerose le persone che andranno ad attivare la carta di Poste Italiane per effettuare acquisti non solo in rete, nei diversi marketplace online, ma anche sul territorio.

Postepay, le truffe continuano a colpire migliaia di utenti

Nel corso di questi anni Poste Italiane ha messo a punto una serie di tecnologie per scongiurare attacchi hacker contro gli utenti di Postepay e contro i loro risparmi. Nonostante questi deterrenti, però, l’attenzione del pubblico deve essere sempre alta.

In particolare, gli hacker continuano ad utilizzare le catene o messaggi fasulli per attirare l’attenzione del pubblico e per rubare in qualche modo le loro credenziali di accesso all’home banking di Postepay. Ad esempio, gli utenti devono evitare in ogni modo messaggi in cui si promettono bonifici improvvisi sulla carta o, al contrario, messaggi in cui vengono segnalati pagamenti non effettuati.

Questi messaggi, infatti, contengono spesso dei link in allegato, link che rimandano a loro volta su finti siti web di Poste Italiane. Questo stratagemma è particolarmente proficuo per ottenere proprio le credenziali di accesso dei titolari della carta.

La condivisione delle credenziali di accesso per gli utenti di Postepay può portare a degli effetti particolarmente pericolosi. In primo luogo, il titolare della carta si espone al rischio di perdere i suoi risparmi. Al tempo stesso, i dati anagrafici del titolari potrebbero essere rubati per furti d’identità online o anche per la creazione di identità fasulle.