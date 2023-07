MG4 Xpower, è arrivata una nuova colorazione e non solo

La MG4 Xpower è la versione sportiva della berlina elettrica MG4, prodotta dalla casa automobilistica inglese di proprietà cinese. Questa versione si distingue per il suo powertrain composto da due motori elettrici che erogano complessivamente 435 CV e fino a 600 Nm di coppia, permettendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

MG4 Xpower: le caratteristiche dell’auto

Esteticamente, la MG4 Xpower presenta alcune modifiche rispetto alla versione base, tra cui pinze dei freni in arancione, un tetto nero a contrasto, nuovi cerchi in lega da 18″ e finiture lucide. Inoltre, è disponibile un nuovo colore, il Racing Green.

Per garantire prestazioni dinamiche all’altezza della maggiore potenza, gli ingegneri hanno apportato diverse modifiche al telaio della MG4 Xpower. Tra queste, un nuovo sistema di controllo dell’angolo di sterzata, un differenziale elettronico bloccabile e un sistema di controllo intelligente del motore. Le sospensioni sono state ricalibrate, con un aumento della rigidità fino al 25%, e sono state installate barre antirollio più rigide. Inoltre, il software della frenata rigenerativa è stato ricalibrato, permettendo alla vettura di arrestarsi da 100 a 0 in 33,9 metri.

Nonostante le sue prestazioni impressionanti, la MG4 Xpower non sacrifica l’efficienza energetica. Anche se non sono state ancora comunicate informazioni specifiche sull’autonomia, è probabile che la vettura adotti la stessa batteria da 64 kWh degli allestimenti Comfort e Luxury, garantendo un’autonomia adeguata per la maggior parte degli utilizzi quotidiani.