Fiat, l’azienda rimuove il grigio per fare spazio a nuove originali colorazioni

Fiat, il noto marchio automobilistico italiano, ha deciso di fare una mossa audace e innovativa: non produrrà più auto grigie. Questa decisione è stata annunciata in un video promozionale in cui Olivier Francois, CEO di Fiat, si immerge letteralmente nel colore a bordo della nuova Fiat 600e. Il marchio intende incarnare i colori vivaci dell’Italia, esaltando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita. Fiat si trasforma così nel “marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo”.

Fiat: addio per sempre alle auto grigie, ecco i nuovi colori

La decisione di Fiat di non produrre più auto grigie è una mossa impegnativa e dirompente, che trasforma lo storico marchio italiano nel brand dei colori, capace di incarnare lo stile della Nuova Dolce Vita indossando non a caso le tinte vivaci della gioia. Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio. L’addio al grigio diventa così un nuovo tratto distintivo delle vetture Fiat, che si vestono di una rinnovata visione a colori pronte ad accogliere i profondi cambiamenti cui va incontro l’intero comparto.

La svolta colorata inizia con la Fiat 600e. L’annuncio è stato infatti l’occasione per confermare l’atteso debutto della nuova 600, che sarà presentata ufficialmente il 4 luglio. Per vedere le coloratissime Fiat 600e nei concessionari bisognerà aspettare ancora fino al prossimo autunno. “Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”, ha dichiarato Francois.

La nuova 600e è solo l’inizio di questa rivoluzione cromatica. L’intera gamma Fiat – Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – abbraccia la rivoluzione vestendosi di tinte evocative come Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema. Questi colori richiamano le bellezze e gli scenari più iconici e suggestivi del Belpaese, da sempre prima ispirazione per le vetture del marchio italiano.