Mettiamo il caso in cui dobbiate acquistare una nuova vettura che risponda alle vostre esigenze e che sia abbastanza comoda per spostarvi da un luogo ad un altro. Questo generalmente vi porterà a scegliere una determinata auto e magari un rivenditore truffaldino. Badate bene, perché a volte la soluzione che a prima vista vi può semprare migliore, potrebbe trasformarvi in un grosso errore. Potreste avere addirittura dei problemi con la legge e dover pagare una multa salatissima!

Acquistare un’auto di solito, purtroppo non ne dispone la possibilità, comprende la necessità di trovare un veicolo che ci faccia risparmiare. Quindi al momento dell’acquisto oltre a controllare che sia tutto a posto giusto e che l’auto funzioni, il prezzo farà inevitabilmente la differenza ed è per questo che magari sceglierete una concessionaria “non di prima qualità”.

Sebbene, una volta acquistata, questa risponda ancora alle nostre necessità dobbiamo ricordare fattore molto importante: deve essere conforme alla legge. Ricordiamo anche che i parametri in vigore riguardanti la sicurezza l’omologazione delle auto cambiano molto spesso e di prestare molta attenzione.

Una perfezione apparente potrebbe causarvi una multa!

L’auto potrebbe apparire la prima vista perfetta. Una volta portata a casa però potreste accorgervi che non rispetta le condizioni tali da poter circolare secondo le norme di legge. Non potrete spostarvi in alcun modo con essa, altrimenti infrangerete la legge e potreste incappare in multe così alte da bucare il vostro portafogli. Per un guidatore, infatti, l’incubo peggiore è possedere una macchina priva di omologazione.

L’omologazione non va confusa con la revisione del veicolo o con il collaudo. Non può esistere un veicolo in circolazione privo dell’omologazione perché si tratta di una specie di nulla osta. Un documento che attesta come un determinato modello di auto può essere sia commercializzato che essere messo in circolo in territorio italiano. Il processo di omologazione è molto importante per il nostro veicolo e ci sono diversi protocolli da seguire per ottenerlo.

Inoltre, ci sono anche delle figure competenti che forniscono tale omologazione. In Italia le regole sono ferree da questo punto di vista, perché è il MIT, cioè il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, a concedere questo nulla osta. C’è anche la possibilità, però, che essendo l’Italia un Paese facente parte della Comunità Europea, anche l’omologazione comunitaria possa andare bene.

Se non omologate la vostra macchina, andrete contro la legge, pagandone le conseguenze. In questo caso, le sanzioni a cui andate incontro non saranno di certo insignificanti. La multa per chi non possiede l’omologazione della propria auto oscilla tra gli 841 euro fino a raggiungere i 3.000, ma a volte si sfiorano anche i 3.500 euro.

Soprattutto in materia di auto usate, potreste quindi commettere un errore e cadere in una trappola. Accertatevi che la vostra automobile abbia tutto al posto giusto!