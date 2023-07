Il Prime Day di Amazon è rinomato per le sue offerte straordinarie, e quest’anno non è da meno. Per il Prime Day 2023, Amazon ha lanciato una promozione unica: i clienti che ricaricano il loro account Amazon.it con almeno 40€ riceveranno un buono sconto di 6€.

Amazon: come ottenere il buono sconto e rerstrizioni dell’offerta

Per ottenere il buono sconto, i clienti devono seguire un processo semplice. Dopo aver effettuato una ricarica di 40€ o più sul proprio account Amazon.it, il buono sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento del prossimo ordine idoneo.

Tuttavia, ci sono alcune restrizioni da considerare. Questa promozione Prime Day è limitata a un solo ordine e a un solo account. Inoltre, l’offerta è riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che non hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Questa è un’opportunità eccellente per i membri Prime di risparmiare sui loro acquisti futuri. Se sei un membro Prime e non hai effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi, approfitta di questa offerta e ottieni il tuo buono sconto di 6€. Ricorda, l’offerta è valida solo per il Prime Day 2023.

Il Prime Day di Amazon è sempre pieno di sorprese e quest'anno non è diverso. Con offerte come questa, i membri Prime hanno ancora più motivi per celebrare e fare shopping. Non perdere questa opportunità, ricarica il tuo account e goditi i tuoi acquisti su Amazon.