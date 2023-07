Il Prime Day 2023 di Amazon è alle porte e solitamente questo evento è noto per le sue offerte eccezionali. Anche quest’anno non fa eccezione. Per il Prime Day 2023, Amazon ha lanciato una promozione speciale: i clienti Prime che ricaricano il proprio account dialmeno 40 euro riceveranno un buono sconto del valore di 6 euro, in maniera del tutto gratuita ed automatizzata.

Prime Day 2023: come ottenere il buono sconto

Per ottenere il buono sconto, i clienti devono seguire un processo semplice. Dopo aver effettuato una ricarica di 40 euro o più sul proprio account Amazon.it, il buono sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento del prossimo ordine idoneo.

Un qualcosa di semplicissimo e soprattutto immediato. Un vero affare considerando che tra pochi giorni (11 e 12 luglio 2023) si terrà il Prime Day estivo con offerte uniche e, quindi, oltre a risparmiare col Prime Day, si avrà a disposizione anche di 6 euro in più!

Limitazioni dell’offerta e regolamento

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione. Questa promozione Prime Day è limitata a un solo ordine e a un solo account. Inoltre, l’offerta è riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che non hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

In ogni caso, questa è un’opportunità davvero interessante per i membri Prime di risparmiare sui loro acquisti futuri. Se sei un membro Prime e non hai effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi, approfitta di questa offerta e ottieni il tuo buono sconto di 6€. Ricorda, l’offerta è valida solo per il Prime Day 2023.

Il Prime Day di Amazon è sempre pieno di sorprese e quest’anno non sarà diverso. Con offerte come questa, i membri Prime hanno ancora più motivi per celebrare e fare shopping. Non perdere questa opportunità, ricarica il tuo account e goditi i tuoi acquisti su Amazon.

