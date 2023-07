PosteMobile, il segreto per ottenere più Giga sul piano tariffario

PosteMobile, l’operatore telefonico di Poste Italiane, offre ai suoi clienti la possibilità di aggiungere giga extra al proprio piano tariffario in modo semplice e veloce. Questo servizio è particolarmente utile quando si esauriscono i giga inclusi nel proprio piano e si ha bisogno di traffico dati aggiuntivo.

PosteMobile: come risparmiare Giga

I clienti Postemobile possono aggiungere un pacchetto dati di uno o cinque giga alla propria offerta, a seconda del piano tariffario sottoscritto. Il numero di pacchetti aggiuntivi che si possono attivare è illimitato e i giga extra sono utilizzabili fino al successivo rinnovo del piano.

Per verificare il consumo di dati, Postemobile offre due opzioni: chiamare il numero di telefono 401212, che è gratuito e attivo 24 ore su 24, o utilizzare l’app mobile Postepay, disponibile per dispositivi Android e iOS. Per aggiungere giga alla propria offerta, è necessario seguire alcuni passaggi. Prima di tutto, è importante verificare che i giga inclusi stiano per esaurirsi. Successivamente, si può scegliere la modalità preferita per aggiungere i giga, attendere l’accredito del pacchetto di giga aggiuntivi sulla propria linea e infine continuare a navigare.

Una volta richiesta l’attivazione dei giga extra, l’accredito avviene entro pochi minuti e si può iniziare a navigare immediatamente. Per ottimizzare il consumo di dati e ridurre la necessità di acquistare giga extra, è possibile adottare alcune strategie, come disattivare l’aggiornamento automatico delle app quando si è connessi alla rete mobile, chiudere regolarmente le app in background, sfruttare le reti Wi-Fi disponibili, usare con cautela i servizi che consumano più dati e attivare la modalità Risparmio dati del proprio smartphone.