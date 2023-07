Il Nothing Phone (2) verrà svelato ufficialmente il prossimo 11 luglio. In attesa che l’azienda di Carl Pei condivida tutti i dettagli della scheda tecnica dello smartphone che punta alla fascia alta del mercato, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni.

Dal punto di vista del design, non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Il Nothing Phone (2) manterrà un design trasparente per valorizzare la Glyph Interface, il sistema di LED posto sul retro che rende unico il device.

Tuttavia, in queste ore sono emersi ulteriori dettagli grazie alle informazioni fornite da MKBHD. Lo Youtuber ha mostrato le differenze tra la prima e la seconda generazione dello smartphone, ponendo particolare attenzione proprio sul sistema di illuminazione a LED.

Nothing Phone (2) rivoluzionerà tutti gli aspetti del precedente modello e punta a rivoluzionare la fascia alta del mercato smartphone

A queste immagini si aggiungono anche i dettagli condivisi dall’insider Kamila Wojciechowska. Lo smartphone potrà contare sulla nuova interfaccia utente personalizzata chiamata Nothing OS 2.0. Il sistema sarà quindi più veloce e reattivo, migliorando l’esperienza utente e le performance.

Inoltre, ci saranno novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Il Nothing Phone (2) potrà contare su una fotocamera principale dotata di un sensore Sony IMX890 da 50MP. L’ottica sarà stabilizzata con un sistema OIS e sarà presente uno zoom molto performante.

Stando a quanto emerso fino ad ora, si tratta dello stesso sensore utilizzato nell’OnePlus 11. A supporto ci sarà anche il sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 usato anche sul precedente modello. Passando alla fotocamera frontale, ci aspettiamo l’ottica Sony IMX615 da 32MP.

In generale, il Nothing Phone (2) dovrebbe equipaggiare un display AMOLED da 6,72 pollici dotato di una risoluzione da 2412 x 1080 pixel e un refresh rate a 120Hz. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una soluzione in grado di erogare tanta potenza in ogni condizione di utilizzo.