Smartphone, ecco come capire se ti stanno spiando dalla fotocamera

La preoccupazione di essere spiati attraverso la fotocamera del proprio dispositivo è un timore concreto in un’era in cui la privacy digitale è costantemente a rischio. Tuttavia, esistono vari modi per verificare se la fotocamera del tuo dispositivo è sotto controllo e, in caso affermativo, come porre rimedio alla situazione.

Smartphone: i trucchi per proteggerti dalle spie

Se possiedi un iPhone o un dispositivo Android, è possibile verificare le app che hanno accesso alla fotocamera e quelle che hanno privilegi da amministratore. Queste ultime possono agire su funzioni sensibili come l’accesso a chiamate, messaggi, la posizione del dispositivo, il microfono e, naturalmente, la fotocamera. Se il tuo dispositivo è controllato tramite un’app-spia, è probabile che questa abbia accesso alla fotocamera e privilegi da amministratore.

Per verificare i permessi legati alla fotocamera su Android, vai nel menu Impostazioni > App > Autorizzazioni > Fotocamera e individua eventuali app sospette. Su iPhone o iPad, vai nel menu Impostazioni > Privacy > Fotocamera. Se trovi app sospette, disattivale ed eventualmente disinstallale. Per verificare i privilegi da amministratore su Android, vai nel menu Impostazioni > Sicurezza > Amministratori dispositivo. Se trovi app sospette, disattivale ed eventualmente disinstallale. Su iPhone, le app-spia potrebbero essere tradite dalla presenza di profili personalizzati o configurazioni VPN, che questi software spesso utilizzano per inviare comunicazioni ai cybercriminali che hanno preso il controllo del dispositivo.

Se temi di essere spiato dalla webcam del tuo computer, controlla permessi e LED della webcam. Per verificare quali applicazioni accedono alla webcam in Windows 10, vai nel menu Impostazioni di Windows, fai clic su Privacy > Fotocamera e controlla le liste di applicazioni del Microsoft Store e applicazioni desktop. Su macOS, apri Preferenze di sistema e vai su Sicurezza e Privacy > Privacy > Fotocamera.

Infine, ricorda che la prevenzione è la miglior difesa. Verifica sempre i permessi richiesti dalle app prima di installarle, utilizza un software antimalware affidabile e, se necessario, ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica per eliminare eventuali minacce.