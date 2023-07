Durante la 24 Ore di Spa, Maserati ha sollevato il sipario su una nuova vettura pensata per la pista e le competizioni motoristiche. La Maserati GT2 si è mostrata al mondo in uno scenario perfetto per sottolineare la vocazione racing del bolide del Tridente.

La Maserati GT2 nasce come la somma di tutte le tecnologie e il know how acquisito dal brand, ottimizzando le risorse per garantire le massime performance. Inoltre, la vettura nasce con l’obiettivo di riportare il marchio nel motorsport e, in particolare, alle competizioni GT.

Il Tridente e il motorsport sono strettamente legati, dome dimostrano i risultati ottenuti in pista dalla MC12 tra il 2005 e il 2010. Raccogliere questa eredità non è certo semplice, ma la piattaforma di partenza è davvero strabiliante.

Maserati GT2 è la vettura da pista del Tridente, nata dalla MC20 ma portata all’estremo per essere competitiva nel motorsport

Infatti, la Maserati GT2 rappresenta una versione corsaiola della super sportiva MC20. Il propulsore è il già prestazionale Nettuno V6 da 463 kW in grado di erogare 630 CV che è stato portato al massimo del suo potenziale.

La vettura è stata pensata e progettata per partecipare alle competizioni della classe GT2 come macchina da corsa per team privati e gentleman driver. Potrà prendere parte sia all’intero campionato che ai singoli eventi. Il debutto in pista è atteso nelle fasi finali del Fanatec GT European Series 2023 e, in seguito, parteciperà all’intera stagione 2024.

Come dichiarato da Davide Grasso, CEO Maserati: “Il nostro DNA e la nostra anima sono da sempre racing. La nostra storia nasce e si sviluppa dalla pista alla strada. La scelta di tornare a correre in pista si inserisce in un preciso quadro strategico, inaugurato quest’anno con il debutto in Formula E, a cui si aggiunge ora il ritorno al mondo delle competizioni GT. Oggi più che mai desideriamo riaccendere e alimentare quella passione agonistica che ci ha sempre caratterizzati e motivati fino a raggiungere traguardi importanti”.

Con la Maserati GT2, il Tridente vuole festeggiare il ritorno al mondo delle corse e delle esaltanti competizioni GT. Per farlo si avvarrà di una vettura nata dalle sinergie tra Maserati Innovation Lab, Centro Stile Maserati e l’eccellenza tecnologica del simulatore dinamico Maserati. Tutte queste realtà hanno permesso la nascita di una vettura che potrà competere per la vittoria su ogni pista in giro per il mondo.