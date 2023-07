FIAT ha voluto rafforzare la propria posizione in un segmento molto competitivo come quello dei SUV e lo fa con un modello unico. La nuova 600 riprende un nome storico per il brand ma lo trasforma in qualcosa di completamente nuovo ed interessante.

Per sfruttare al massimo le sinergie offerte da Stellantis, il nuovo B-SUV sarà basato sulla piattaforma della Jeep Avenger con cui condividerà alcuni elementi. Tuttavia, lo stile è ispirato alla gamma 500 per offrire quel design che contraddistingue la famiglia.

Le dimensioni da 4,17 m rendono la FIAT 600 perfetta per la città, anche grazie all’ampio bagagliaio da 360 litri. Non mancano elementi di pregio come i cerchi da 18 pollici e cromature che caratterizzano la vettura.

FIAT 600 è il nuovo SUV completamente elettrico e smart del brand, pensato per la mobilità green del futuro

L’elemento centrale della vettura è il motore elettrico da 115 kW in grado di erogare 156 CV. Stando a quanto dichiarato dalla casa madre, l’accelerazione da da 0 a 100 km/h avviene in circa 9 secondi.

Gli utenti potranno scegliere tre diverse modalità di guida: Eco, Normale, Sport che andranno ad influire in maniera differente sull’autonomia. FIAT dichiara oltre 400 km di autonomia con la possibilità di ricaricare la vettura all’80% con una ricarica della durata di circa 30 minuti.

Passando agli interni, la dotazione smart è ormai d’obbligo. La vettura può vantare un display da 10,25 pollici integrato con il sistema di infotainment Uconnect. Non manca il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Il guidatore sarà supportato da un display da 7 pollici che mostrerà tutta la strumentazione di guida.

Non mancano gli ADAS come l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, la tecnologia Intelligent Speed Assist con frenata automatica e il rilevamento degli angoli ciechi. Così come annunciato da FIAT, la vettura non potrà essere acquistata nella classica colorazione grigia, ma si potrà scegliere tra bianco, nero, rosso o colori sgargianti come:

ARANCIO SOLE D’ITALIA

SABBIA TERRA D’ITALIA

AZZURRO CIELO D’ITALIA

VERDE MARE D’ITALIA

Il prezzo di listino parte da 35.950 euro e può salire a seconda degli allestimenti e degli optional scelti. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale e configurare la propria vettura dei sogni.